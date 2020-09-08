Фонд соцстрахования выплатит 1,8 миллиона больничных медикам с коронавирусом

Фонд социального страхования с начала эпидемии коронавируса принял на оплату больничные на 1,8 млн грн для компенсации заработной платы медикам, заболевшим COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Острое профессиональное заболевание медицинских и других работников на COVID-19, которое наступило в результате инфицирования при исполнении должностных обязанностей, считается несчастным случаем на производстве и предусматривает страховые выплаты и услуги от Фонда социального страхования Украины", - сказано в сообщении.

В частности, за время лечения острого профзаболевания ФССУ компенсирует застрахованным лицам утраченный заработок в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности стажа.

С начала пандемии Фонд принял на оплату 500 таких листков нетрудоспособности.