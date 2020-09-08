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Зеленский поставил задачу Минздраву до конца сентября представить исправление минусов медреформы

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Зеленский поставил задачу Минздраву до конца сентября представить исправление минусов медреформы
Министерство здравоохранения Украины должно до конца сентября представить формат продолжения медицинской реформы и исправления имеющейся в ней недостатков.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во время поездки в Житомирскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министерству здравоохранения и министру поставлена задача к концу сентября представить формат продолжения медицинской реформы, изменения медицинской реформы, что должно быть. Потому что плюсы есть - они на поверхности, но есть и много минусов. Поэтому плюсы нужно оставить, а минусы нужно убрать, - это такая простая арифметика", - сказал Зеленский.

Автор: Галина Ялівець

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