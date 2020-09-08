ОСМД с начала года привлекли "теплых кредитов" на 350 миллионов
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
Всего с 2015 года программой воспользовалось более 6400 ОСМД в разных регионах Украины, привлекшие вместе более 1,8 млрд грн. Наибольшие суммы средств привлечены ОСМД в Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.
"Как показывает опыт различных ОСМД, участие в программе дает стимул объединиться жителям многоквартирных домов, инвестировать немалые средства в обычно недешевые энергоэффективные меры, нести ответственность и заботиться о результате", - сказал и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.
Государство, в свою очередь, оказывает помощь в виде софинансирования кредита - от 40% до 70%. Кроме этого, дополнительную поддержку можно получить от местных властей.
Если ОСМД проводит комплексную термомодернизацию многоэтажки, то экономия энергопотребления достигает минимум 50%.
Эффективность механизма подтверждается и результатами ежегодной оценки программы, которая проводится Агентством при поддержке партнеров (USAID, GIZ, Фонда им. Ф. Эберта). В ходе исследования также анализируются данные об энергопотреблении участников от более 80 предприятий теплокоммунэнерго, облэнерго, облгазов.
По данным оценки, средняя экономия потребления тепловой энергии, в частности для ОСМД, составляет 20%.
Также показательно, что 57% ОСМД-участников отметили, что воспользовались программой более двух раз, а 88% планируют принять участие еще раз.