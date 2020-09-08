НБУ и Минэкономики обсудили с бизнесом перспективы кредитования

Представители Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Национального банка, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Экспортно-кредитного агентства вместе с приглашенными локальными украинскими производителями обсудили препятствия для бизнес-кредитования в Украине и пути их преодоления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики, передает БизнесЦензор.

"Удалось определить критические точки, которые требуют решения, а именно: экспортные риски, которые мешают развитию локальных производителей и росту продаж за пределами Украины, кредитование стратегических государственных предприятий, блок вопросов об особенностях банковских услуг, кредитование иностранного покупателя, кредитование под контракт. Участники обсуждения пришли к согласию относительно поэтапного точечного решения проблемных вопросов с привлечением профильных министерств, в частности, Минфина", - сказано в сообщении.

"Вместе с правительством мы проводим регулярные встречи с представителями основных экспортных отраслей для того, чтобы понять их потребности и устранить существующие препятствия для работы. Мы готовы, где это целесообразно, обсуждать с банками упрощения подходов к заемщикам, а где нужно - проводить разъяснительную работу", - прокомментировала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Следующая встреча в этом же составе состоится через месяц. На ней планируется систематизировать разработанные планы по преодолению насущных проблем отрасли для создания максимально эффективного плана.