Банкиры настаивают на завершении "кредитных каникул"

Банкиры настаивают на завершении предоставления "кредитных каникул" в связи с необходимостью проведения оценки кредитного портфеля.

Об этом шла речь в ходе "круглого стола", проведенного "Финансовым клубом", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дальше тянуть с каникулами и с этим состоянием, когда никто не понимает, что происходит, наверное, не стоит. Второй, третий, четвертый сеты "кредитных каникул" для одних и тех же, которые не работают, не обслуживают и не имеют перспектив, – это, наверное, несвоевременно и неуместно", – сказала начальник управления макропруденциальной политики и исследований департамента финстабильности Первин Дадашова.

Она подчеркнула, что НБУ поддерживает предоставление "кредитных каникул", поскольку они способствуют выходу заемщика из кризиса, однако настаивает на необходимости разделения заемщиков на "обслуживающих" и на "не обсуживающих" кредит с целью понимания реального объема неработающих активов на балансах украинских банков.

"Сейчас период после карантина, он такой – определяющий: в том плане, что те, кто брал на всякий случай ("кредитные каникулы"), как бы "есть возможность, почему бы не взять", они довольно быстро вышли из этого состояния", – сказал директор департамента взыскания беззалоговых кредитов "Альфа-Банка" Дмитрий Дяченко.

Он добавил, что "Альфа-Банк" разрабатывает новые программы лояльности для заемщиков "которым действительно тяжело, и которые до сих пор не смогли восстановиться".

Вместе с тем Дяченко подчеркнул, что банк осознает необходимость возврата заемщиков "в русло добропорядочного выполнения обязательств".

Как сообщил зампредправления банка "Форвард" Андрей Прусов, банк сначала с помощью анализа выявил клиентов, которые действительно нуждаются в "кредитных каникулах", и уже затем провел реструктуризацию кредитов и предоставление "кредитных каникул".

"Мы отметили, что особо выделяются – в принципе, неудивительно – два вида индустрии: туризм и ресторанный бизнес", – сказал он, уточнив, что больше всего пострадали лица, оформленные как физлицо-предприниматель.