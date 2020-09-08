Минэкономики намерено урегулировать внутреннюю торговлю пищевой продукцией

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разрабатывает концепцию по урегулированию внутренней торговли пищевой продукцией, в частности, работает над введением взвешенного принципа оплаты поставщикам, чтобы сделать продукт доступным для потребителя, увеличить объемы производства и реализации продукции.

Об этом заявил замминистра экономики Тарас Высоцкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Этот вопрос актуален прежде всего для малых производителей, которые имеют слабые позиции в структуре розничной сети - именно от них мы постоянно получаем обращения. В контексте оплаты за поставленную продукцию они вынуждены работать по условиям, предлагаемым торговыми сетями. Важный аспект концепции Минэкономики - введение взвешенного принципа оплаты поставщикам, чтобы сделать продукт доступным для потребителя, увеличить объемы производства и реализации продукции. Это в свою очередь будет способствовать развитию малого и среднего производителя", - заявил Высоцкий.

Вопрос урегулирования внутренней торговли пищевой продукцией поднимался на заседании рабочей группы Палаты по вопросам контроля над ценами и антимонопольного регулирования с целью обсуждения взаимоотношений между поставщиками и торговыми сетями, а также аспектов законопроекта "О внесении изменений в Гражданский и Хозяйственный кодексы Украины относительно приведения в соответствие с законодательством Европейского Союза в части требований к торговле на внутреннем рынке".

В заседании участвовали замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Высоцкий, председатель комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, представители комитетов Палаты по вопросам пищевой промышленности, розничной торговли и электронной коммерции.

Минэкономики, в частности, работает над концепцией по урегулированию внутренней торговли пищевой продукцией. Уже зарегистрирован законопроект, которым предлагается урегулировать торговую деятельность пищевыми продуктами путем закрепления в законодательстве максимального срока оплаты за поставленные товары, закрепление максимального уровня бонусов, а также запрета сетям навязывать дополнительные услуги поставщикам.

Так, по экспертным предложениям комитета Палаты по вопросам пищевой промышленности, розничной торговли и электронной коммерции, предлагается предоставить бизнесу возможность саморегулирования в спорных вопросах на период три-пять лет. В случае неэффективности саморегулирования предлагается определить контролирующим органом Антимонопольный комитет Украины.

Законопроект "О внесении изменений в Гражданский и Хозяйственный кодексы Украины относительно приведения в соответствие с законодательством Европейского Союза в части требований к торговле на внутреннем рынке" от 4 декабря 2019 года №2529 авторства депутата Александра Дануца (партия "Слуга народа") предлагает установить максимальный срок расчетов между поставщиками продовольственных товаров и продавцами, осуществляющих торговлю ими. Так, для товаров, срок годности которых меньше 11 дней, расчеты между ними осуществляются не позднее 10 календарных дней со дня получения партии товаров; для товаров, срок годности которых более 10 дней, расчеты осуществляются не позднее 60 календарных дней со дня получения партии товаров.