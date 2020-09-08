"Нафтогаз" требует принятия ряда решений для развития газодобычи

Развитие газодобычи в Украине требует государственных решений, в частности, подписания соглашений о разделе продукции и доступа недропользователей к Черноморскому шельфу.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, группа "Нафтогаз" представила премьер-министру Украины Денису Шмыгалю стратегические направления и проекты добычи природного газа.

Отмечается, что "Нафтога" работает над наращиванием ресурсной базы за счет разведки новых участков, полученных на конкурсах и аукционах, а также за счет раскрытия потенциала новых проектов, и готов реализовывать пилотные проекты в новых направлениях добычи и снижать их риски для всего рынка. В частности, участникам встречи представили перспективы освоения глубоких горизонтов, залежей нетрадиционного газа в плотных породах и Черноморского шельфа.

"Однако отрасль нуждается также в решениях со стороны государства - подписании соглашений на распределение продукции, конкурсы по которым были проведены более года назад, внедрении стимулирующей ренты для добычи газа плотных пород, открытии доступа недропользователей к Черноморскому шельфу, а также к ряду крупных высокопотенциальных площадей на суше. Важно также продлить действие стимулирующей ренты для добычи из традиционных залежей газа и упростить разрешительные процедуры", - отмечается в сообщении.

"Для Украины собственная газодобыча должна стать основой энергонезависимости. Сегодня у нас есть беспрепятственный доступ к рынку газа ЕС, что также способствует уменьшению импорта энергоносителей. Но на совещаниях у президента мы неоднократно поднимали вопрос повышения собственной добычи. Надо провести соответствующую разведку, закончить уже частично выполненные разведывательные планы и оперативно начать добычу", - сообщил Шмыгаль.

"У Украины есть перспективы для перехода от стагнации к росту добычи. Но новые направления и проекты, которые могут обеспечить такой результат, несут в себе значительные риски, требуют значительных инвестиций, новых технологий и экспертизы. Мы, как компания, которая защищает интересы Украины, готовы брать на себя ответственность, исследовать и открывать эти возможности для всей отрасли и для страны. Но успешная реализация требует проактивной позиции со стороны государства, нашей совместной работы", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.