Даже в условиях коронавируса в Украине почти в 1,5 раза возросли налоговые поступления, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что, несмотря на сложную ситуацию в целом в мире из-за пандемии COVID-19, в Украине более-менее стабильная и контролируемая финансово-экономическая ситуация.

Об этом Зеленский заявил на брифинге в ходе поездки в Житомирскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Упали доходы на таможне, хотя она более-менее начала выходить на уровень тех сумм, которые им ставило Министерство финансов как задачу. Налоговая показывает серьезные результаты, увеличились поступления налогов, и это о чем-то говорит. Если у нас в COVID-период налоговые поступления увеличились где-то в полтора раза, то у меня большие вопросы: что ж тогда, когда государство работало, где все эти деньги?", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины, налоговые поступления в августе составили 56 млрд грн, что превышает откорректированный в марте план на 33,2% и на 12% выше к августу 2019 года. По итогам января-августа этого года налоговая перевыполнила план на 5,3% при поступлениях в 356 млрд грн, что на 17,3% выше показателя за январь-август 2019 года.

Что касается Гостаможслужбы, то в августе 2020 года она принесла в госбюджет почти 26,9 млрд грн, что на 1,1% больше плана и на 6,5% выше показателя августа 2019 года. Однако по итогам восьми месяцев таможня сохраняет отставание от плана и от прошлогодних показателей. В январе-августе отставание от плана составило 16%, а от прошлогоднего показателя - почти 14% при поступлениях в 177,6 млрд грн, свидетельствуют данные Госказначейства.

Как подчеркивает Зеленский, он пока "не видит проблем с деньгами", хотя в целом проблема с деньгами есть во всем мире - и в Европе, и в Украине.

"К сожалению, мы не в наилучшем экономическом положении. Я не знаю, что там говорят эксперты, - мы знаем реалии. У нас более-менее стабильная ситуация, она контролируемая. Мы знаем, что происходит с деньгами и сколько не хватает. Но мы должны понимать, что во всем мире много предприятий закрыто из-за COVID, много людей потеряли рабочие места, лишились зарплат. Давайте просто это спокойно признавать и бороться с этими проблемами", - указал он.