Кабмин исключил UNICEF из перечня организаций для медзакупок за бюджетные средства

Кабинет министров включил в перечень международных организаций, которые будут осуществлять медицинские закупки за средства госбюджета на 2020 год, две международных организации - британское закупочное агентство Crown Agents и Программа развития ООН ПРООН (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, UNDP).

Об этом говорится в тексте постановления, обнародованного 8 сентября, пе5редает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее в перечень международных организаций, которые осуществляли медицинские закупки за средства госбюджета, входило еще одно агентство ООН – Детский фонд ООН ЮНИСЕФ (UNICEF), которое, в частности, осуществляло закупки вакцин.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 7 сентября утвердил перечень специализированных организаций, которые будут закупать лекарственные средства и медизделия за средства госбюджета 2020 года.

С 2015 года закупку лекарств и медизделий по госпрограммам за средства госбюджета осуществляли три международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.

Ряд политиков критиковал закупку лекарств и медизделий за средства госбюджета через международные организации, в частности, из-за несогласованности сроков поставок и обязательств внести 100%-ную предоплату за закупаемые препараты и медизделия.