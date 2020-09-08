Зеленский оценит успешность выполнения программы "Большое строительство" в конце года

Президент Украины Владимир Зеленский проанализирует успешность выполнения инициированной им программы "Большое строительство" в конце года, когда истечет срок, выделенный для завершения возведения объектов в 2020 году. Тогда, в частности,можно будет сравнить, насколько та или иная область была эффективной в реализации программы.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, передает БизнесЦензор.

"Я смогу сделать реальный анализ этого проекта в конце года. Возможно, раньше. У нас есть области, где построено 90-95% всех объектов. Действительно, есть области, где перевыполнение, где по ходу мы увидели, что вместо пяти-семи школ фундаментально строится 12-15. То есть люди опережают (план) даже на год", – заявил Зеленский в рамках рабочей поездки на Житомирщину.

В то же время он отметил, что по ряду причин в отдельных областях пока не успевают за графиками сооружения объектов "Большого строительства". Несмотря ни на что, подчеркнул Зеленский, обещания, данные обществу, нужно выполнять.

"Тендерные процедуры, блокирование, суды, средства не пришли... В одну область пришли, в другие – не дошли. Есть много разных причин. И здесь нечего стесняться. Есть реальные причины, надо делать выводы и выполнять свои обещания. Если не будем успевать в те сроки, которые обещали обществу, думаю, будем с вами делать определенные выводы", – констатировал глава государства.