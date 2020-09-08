СБУ разоблачила схему хищений бюджетных средств в Днепре на 5,5 миллиона

Сотрудники СБУ в Днепре разоблачили финансовую махинацию по нанесению убытков бюджета областного центра при строительстве комплекса рационального использования и хранения бытовых отходов "Правобережный".

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

В течение 2017-2019 годов происходило строительство "Комплекса рационального использования и хранения бытовых отходов "Правобережный", принадлежащий коммунальному предприятию.

По предварительной версии следствия, руководитель компании подрядчика искусственно завышал стоимость и объемы проведенных строительных работ и составлял соответствующие "липовые" акты приемки работ для заказчика строительства. Директор коммунального предприятия горсовета в свою очередь не проводил необходимую проверку отчетно-сметной документации и подписывал акты приемки выполненных работ по ложным сведениям.

Во время плановой проверки мер финансового контроля к сделке присоединился начальник одного из отделов Восточного офиса Госаудитслужбы. Чиновник для сокрытия коррупционной схемы выдал акт ревизии коммунального предприятия и справку встречной сверки с компанией-подрядчиком, в которых большинство очевидных нарушений не отразил, действуя в интересах указанных юридических лиц.

По результатам проведенной судебно-строительной экспертизы, реальная сумма убытков бюджета Днепра составляла более 5,5 млн грн.

Сейчас в рамках уголовного производства бывшему начальнику отдела Восточного офиса Госаудитслужбы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), директору фирмы подрядчика по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), а директору коммунального предприятия по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение противоправной деятельности должностных лиц осуществлялось совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в городе Полтава, под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области.