Apple анонсировала дату новой презентации

Компания Apple официально анонсировала свою новую презентацию.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на AIN.ua.

Как сообщается, презентация состоится 15 сентября 2020 года в 20:00 по киевскому времени.

Компания не рассказывает о новинках, которые покажут, однако предполагается, что Apple представит несколько новых смартфонов iPhone 12, возможно, новое поколение Apple Watch 6, а также еще раз расскажет об iOS 14, которую скоро официально выпустят.