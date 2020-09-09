В Украине за сутки обнаружили более 2500 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 9 сентября зафиксировано 2 551 новый случай коронавируса.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество обнаруженных случаев коронавируса в Украине выросло до 143 030. Из них количество летальных случаев – 2 979, случаев выздоровления – 64 703, продолжают болеть 75 348 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено во Львовской области – 16 269, Киеве – 15 821, Черновицкой области – 11 581, Харьковской области – 11 493, Ивано-Франковской области – 10 659.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 8 сентября обнаружено 2 411 новых случаев коронавируса.

Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения. В частности, во всех регионах запрещено проведение дискотек, концертов (кроме проводимых заведениями культуры), работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.