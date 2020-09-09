Минфин планирует дефицит госбюджета-2021 в 6% ВВП

Министерство финансов Украины планирует определить дефицит государственного бюджета в 2021 году в 6% ВВП.

Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, передает БизнесЦензор со ссылкой на сайт Министерства финансов Украины.

"Так, предполагается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, 4,5% в 2022 году и 3% в 2023 году. В этом году он на уровне 7,5% ВВП", - сказал Ермоличев.

Также он отметил, что принятие решения об увеличении минимальной заработной платы - это существенный дополнительный ресурс, который необходимо учесть в государственном бюджете.

"Дополнительные расходы составляют около 47 млрд гривен. Ведь с 1 января 2021 минимальная заработная плата будет увеличена до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 - до 6,5 тыс. гривен. Также при расчетах к проекту бюджета на 2021 предусматривается сохранение соотношения между размерами должностного оклада работника I-го тарифного разряда ЕТС и минимальной заработной платой, сложившееся в текущем году", - отметил замминистра.