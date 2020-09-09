Кабмин планирует продать ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаш" и "Президент-отель" до конца года
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Задача завершить их продажу не позже декабря этого года ставится Фонду госимущества в проекте плана приоритетных действий правительства Украины на 2020 год, который вынесен в среду на заседание Кабинета министров.
В качестве обоснования для таких действий названы указы президента, принятые в сентябре и ноябре прошлого года.
Проект плана также предусматривает утверждение для 15 наибольших госкомпаний политики собственности, индивидуального плана мер по корпоративному управлению, ключевых показателей деятельности набсовета. Речь идет о НАК "Нафтогаз Украины", госконцерне "Укроборонпром", НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрзализныце", "Укрпоште", международном аэропорте "Борисполь".
В этом списке также Администрация морских портов Украины, НЭК "Укрэнерго", Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, "Аграрный фонд", полиграфкомбинат "Украина", "Украэрорух", ГАК "Автомобильные дороги Украины" и "Оператор ГТС УКраины".
С началом коронакризиса Верховная Рада в марте этого года приостановила большую приватизацию, однако на минувшей неделе несколько смягчила запрет, фактически разрешив подготовку, и запретив непосредственно аукционы по продаже крупных приватизационных объектов.
Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров на заседании в среду, 12 августа, принял постановление о передаче Фонду государственного имущества для приватизации 188 госпредприятий.
Как сообщалось, ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что Кабинет министров за пять месяцев обсуждения этого постановления сократил за 5 месяцев список объектов малой приватизации из изначально внесенных в него 360 объектов до 253 объектов и в процессе дальнейшей доработки продолжает сокращаться.