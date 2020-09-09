Количество получивших заграничные переводы украинцев выросло на 14%

С начала 2020 года международные переводы через сервисы "ПриватБанка" получили уже 1,3 млн украинцев, что на 14% больше по сравнению с 2019 годом.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "ПриватБанка" сообщает БизнесЦензор.

По данным "ПриватБанка", доля которого по данным НБУ в общем объеме выплат денежных переводов в Украине составляет 54%, в 2020 больше всего денежных переводов украинцы получили из США - более 17% от общего объема.

Вторым в рейтинге стран-доноров переводов остается Израиль (13,3%), на третьем месте со значительным ростом объемов переводов оказалась Италия (13%). Также в пятерке стран-лидеров по отправке в Украину денежных переводов закрепились Россия (7,5%), Германия (5,6%) и Польша (5,1%).

По данным НБУ, в целом за семь месяцев 2020 года через корсчета банков в Украину перевели $2,57 млрд (40,9% общего количества переводов), через неформальные каналы – $2,27 млрд (36,1%) и через международные платежные системы – $1,45 млрд (23%).

Как сообщалось, объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в январе 2020 года составил $991 млн, в феврале – $994 млн, в марте – $925 млн, в апреле – $794 млн, в мае – $805 млн и в июне – $856.

Согласно данным НБУ, в 2019 году трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд.