Кабмин поручит Минэнерго провести "зеленые" аукционы до конца года

Кабинет министров Украины включил в проект плана приоритетных действий на 2020 год вопрос проведения аукционов по распределению квот поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно проекту плана, включенному в повестку дня заседания Кабмина в среду, аукционы по распределению квот поддержки должны быть проведены не позже декабря 2020 года, ответственным за их проведения определено Министерство энергетики.

Кроме того, согласно проекту плана, в октябре должно быть принято распоряжение правительства об установлении годовых квот поддержки, а не позже ноября – внесены изменения в постановление Кабмина №1175 от 27 декабря 2019 года относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из ВИЭ согласно закону № 810-IX от 21 июля 2020 года об условиях поддержки возобновляемой энергетики.

Как сообщалось, в конце июля Министерство энергетики заявило, что приступило к определению годовых квот поддержки возобновляемой энергетики и разработке графиков проведения зеленых аукционов.

Согласно законопроекту №3658 (закон № 810-IX), ценовое предложение участника "зеленого" аукциона для объектов солнечной и ветрогенерации, проводимого до 31 декабря 2024 года, не может быть выше 9 евроцентов/кВт, для аукционов, которые проводятся с 1 января 2025 года – не выше 8 евроцентов/кВт.

Ценовые предложения для производителей из других видов альтернативных источников энергии (кроме энергии солнца, ветра, доменного и коксующегося газов, а также электроэнергии, произведенной микро-, мини-, малыми ГЭС) не могут быть выше 12 евроцентов/кВт.

Законопроектом сохранятся действующая норма о ежегодном установлении Кабмином по представлению Министерства энергетики годовых квот поддержки производства возобновляемой энергии не позже 1 декабря на последующие пять лет. В то же время Кабмин определяется ответственным за установление графика проведения аукционов на следующий год.