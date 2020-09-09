Верховный Суд приостановил взыскание с "Приватбанка" 10 миллиардов компаниями Суркисов

8 сентября Верховный Суд открыл кассационное производство по кассационной жалобе Кабинета министров Украины на постановление Печерского районного суда Киева, решение Апелляционного суда Киева от 20 апреля 2017 года и постановление Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда, сообщает БизнесЦензор.

Одновременно Верховный Суд удовлетворил ходатайство АО КБ "Приватбанк" и остановил исполнение постановления Печерского районного суда от 9 февраля 2017 года, оставленным без изменения постановлением Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года, до окончания кассационного производства по делу.

Удовлетворяя ходатайство, Верховный Суд учел, что постановлением Печерского районного суда определен порядок выполнения постановления, в частности, путем взыскания с "Приватбанка" $347 млн.

"Коллегия судей признала обоснованность наступления рисков для заявителя до принятия решения судом кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность затруднения поворота исполнения судебного решения в случае его отмены Верховным Судом", - говорится в сообщении.

Применяя такое приостановление, Верховный Суд не осуществляет оценку обоснованности поданной кассационной жалобы, а лишь устанавливает существование угроз обеспечению баланса интересов сторон.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка разрешил компаниям братьев Суркисов взыскать с "Приватбанка" $350 млн (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции. Однако уже на следующий день тот же судья Вовк возобновил исполнительное производство по заявлению компаний Суркисов о взыскании с "Приватбанка" части вышеуказанной суммы в размере $164,5 млн.

Ранее государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.

"Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты.

Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты).

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает при исполнении судебного решения принимать меры по взысканию средств или обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.

По словам министра юстиции Дениса Малюски, законопроект необходим для того, чтобы помешать компаниям братьев Суркисов взыскать с государственного "ПриватБанка" 10 млрд грн.