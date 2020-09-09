Гостаможня объяснила задержку 150 грузовиков при оформлении

Исполняющий обязанности главы Государственной таможенной службы Андрей Павловский объяснил задержку оформления грузов на некоторых таможенных пунктах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы в Facebook, передаете БизнесЦензор.

"Сейчас мы наблюдаем задержку грузов на некоторых таможенных пунктах. Но хочу отметить, что ни саботажа со стороны таможенных органов не происходит - идет рабочий процесс сугубо в правовом поле. Действительно, продолжительность таможенного оформления может колебаться. Впрочем, это зависит от самого субъекта оформления. Если к документам, содержанию груза и его задекларированной стоимости вопросов нет, то оформление происходит в кратчайшие сроки. Сегодня нарушений законного периода контроля (до 10 суток) на таможнях мы не наблюдаем", - отметил Андрей Павловский.

Павловский отметил, что задержка грузов часто обусловлена не ручным вмешательством работников таможни, а работой автоматизированной системы.

"На пути автоматизации и усовершенствования таможенных правил и процедур мы идем к европейской практике - минимизируем человеческое вмешательство. Оценивая стоимость груза, мы пользуемся автоматизированной системой анализа и управлением рисками (АСАУР). И если АСАУР обнаруживает заниженную стоимость, то автоматически останавливает оформление до полного выяснения деталей и проверки документов. Эта система проверяет грузы предприятий избирательно и работает абсолютно незаангажировано", - заявил председатель Гостаможслужбы.

Павловский отметил, что компаниям, которые не имеют истории нарушений, система предоставляет статус "надежного субъекта".

Как сообщал БизнесЦензор, ранее Европейская бизнес-ассоциация сообщила о блокировке около 150 фур на таможне.