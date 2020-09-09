Кабмин одобрил проект "Национальный оператор на рынке табачных изделий"
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Кабинет министров на заседании в среду одобрил распоряжение о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий".
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"По поручению министра прошу внести проект распоряжения Кабинета министров о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" в повестку дня", - сообщила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди.
Данное распоряжение было принято с трехдневной доработкой.