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Кабмин одобрил проект "Национальный оператор на рынке табачных изделий"

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Кабмин одобрил проект "Национальный оператор на рынке табачных изделий"
Кабинет министров на заседании в среду одобрил распоряжение о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По поручению министра прошу внести проект распоряжения Кабинета министров о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" в повестку дня", - сообщила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди.

Данное распоряжение было принято с трехдневной доработкой.

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