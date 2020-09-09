Кабмин намерен разрешить е-паспорта в приложении "Дия" для внутренних перелетов

Кабинет министров Украины утвердил положения законопроекта "О внесении изменений в Государственную программу безопасности гражданской авиации" в части разрешения пользоваться электронными паспортами для осуществления внутренних перелетов.

Соответствующие положения Кабмин утвердил на заседании 9 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к тексту законопроекта, планируется разрешить предъявлять вместо паспорта гражданина Украины в форме карточки и загранпаспорта е-паспорт или е-паспорт для выезда за границу (в виде отображения в электронном виде вместе с уникальным идентификатором QR-кодом, как это реализовано сейчас в приложении "Дия") в случае перевозок пассажиров авиатранспортом внутри Украины.

Планируется также разрешить членам экипажа при осуществлении внутренних перелетов идентифицировать себя при помощи е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу.

Документ принят с доработкой в однодневный срок по просьбе уполномоченного по правам человека.

Как сообщалось, паспорт в приложении "Дия" уже принимают аэропорты "Борисполь", "Киев" и "Харьков".

При этом в аэропорту "Киев" отмечают, что пока пассажирам все же необходимо брать с собой бумажный внутренний паспорт, "поскольку бумажный документ может понадобиться там, где еще нет технической возможности отсканировать QR-код".