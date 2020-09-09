Лига Антитраста просит Генпрокурора отменить постановление о прекращении дела по Роттердам+

Лига Антитраста обратилась к Генпрокурору Ирине Венедиктовой и исполняющему обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максиму Грищуку с заявлением об отмене постановления прокурора о закрытии уголовного производства относительно формулы "Роттердам плюс".

Об этом говорится в заявлении ГО "Совет защиты конкуренции и потребителей", которую возглавляет бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает БизнесЦензор.

"Мы не согласны с таким решением прокурора и его обоснованием об отсутствии состава преступления и не установлением в ходе расследования достаточных аргументов для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить", - говорится в сообщении Лиги Антитраста.

Общественная организация считает, что постановление о закрытии уголовного производства подлежит отмене на таких основаниях:

НАБУ как органом досудебного расследования собраны доказательства, подтверждающие наличие состава преступления в действиях, расследуются;

Постановление было выпущено без надлежащего изучения материалов досудебного расследования;

Закрытие уголовного производства в части подозреваемых нивелирует весь комплекс следственных и процессуальных действий стороны обвинения, проведенных более чем за три года;

Дело "Роттердам +" имеет значительный общественный интерес, а потому безосновательное и необоснованное закрытие уголовного производства значительно снижает доверие общества к антикоррупционным органам, в частности, САП.

Напомним, 28 августа САП решила закрыть дело "Роттердам+". НАБУ не согласно с таким решением и обжалует его в обращении к генпрокурору Ирине Венедиктовой и и.о главы САП Максиму Грищуку.

Ранее НАБУсообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.

В частности, следствием установлено, что бывшие председатель и член НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору с другими чиновниками с целью получения неправомерной выгоды генерирующими компаниями тепловых электростанций разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, убытки от применения которого оцениваются в 18,87 млрд грн.

В то же время Вовк заявил, что не намерен возвращаться в Украину для допроса по делу "Роттердам+" из-за подозрений в необъективности украинской судебной и правоохранительной систем.

Напомним, начиная с 2016 по июль 2019 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулировалась по формуле "Роттердам+".

Формула была утверждена в марте 2016 года НКРЭКУ, которую в то время возглавлял Дмитрий Вовк. В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам – ​​Роттердам – ​​Антверпен, плюс стоимость его доставки в Украину".

Формула "Роттердам+" применялась как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко. Дмитрий Вовк до прихода в НКРЭКУ работал в ICU.