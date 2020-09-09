Украина и Испания будут сотрудничать на таможне, – проект соглашения

Кабинет министров одобрил проект соглашения с Королевством Испания о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, а также проект распоряжения президента Украины о предоставлении полномочий подписать ее министру финансов Сергею Марченко.

Об этом заявил Марченко в ходе правительственного заседания 9 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. По словам Марченко, соглашение планируется подписать в ходе запланированного визита в Испанию министра иностранных дел Дмитрия Кулебы 10 сентября. Проект соглашения предусматривает механизм обмена информацией таможенными органами Украины и Испании.

Автор: Галина Ялівець