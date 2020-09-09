С начала года в бюджет поступило 185,2 миллиарда ЕСВ, – Госналовая

В январе-августе 2020 года Государственной налоговой службой Украины обеспечено поступление 185,2 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы Украины, передает БизнесЦензор.

Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за январь- август прошлого года на 4,9%, или на 8,6 млрд грн.

В августе 2020 года были обеспечены 22,7 млрд грн ЕСВ, что на 3%, или на 0,7 млрд грн больше августа 2019 года.

Соблюдение налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов гражданам контролируется ГНС с целью выполнения возложенных задач по обеспечению реализации государственной политики по администрированию единого взноса для обеспечения своевременного осуществления пенсионных выплат и социальных пособий.