Новини

Кабмин до конца года запустит программный комплекс по противодействию информационным угрозам

610
Кабмин до конца года запустит программный комплекс по противодействию информационным угрозам
Кабинет министров Украины намерен до конца 2020 года создать и запустить программный комплекс по мониторингу, выявлению и противодействию информационным угрозам

Об этом говорится в плане приоритетных действий правительства на 2020 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, в декабре Кабмин намерен запустить систему в пилотном режиме.

Отмечается, что такая система позволит органам исполнительной власти получать информацию об актуальных информационных угрозах и возможностях реагирования на них.

Кроме того, до конца года запланировано проведение общенациональной кампании по повышению медиаграмотности населения, что должно содействовать развитию критического мышления у граждан Украины.

Автор: Галина Ялівець

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 
ТОП-новини
всі новини