Портфель неработающих кредитов в госбанках планируют сократить на 305 миллиардов за три года
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Совет по финансовой стабильности одобрил разработанные государственными банками планы, предусматривающие сокращение портфеля неработающих кредитов в государственных банках на 305 млрд грн за три года.
Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.
Достичь таких результатов планируется за счет:
- списания с баланса проблемных кредитов, зарезервированных на 100% (в то же время банки продолжат работу по взысканию с должников)
- реструктуризации жизнеспособных кредитов;
- взыскания залогового имущества с последующей реализацией;
- продажи или переуступки прав требования по проблемным портфелями.
Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины. В ее состав входят председатель Национального банка Украины, министр финансов Украины (сопредседатели Совета), председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, директор-распорядитель ФГВФЛ, заместитель председателя Национального банка Украины, заместитель министра финансов Украины.
Совет является форумом для профессионального обсуждения рисков для финансовой стабильности государства.