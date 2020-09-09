Портфель неработающих кредитов в госбанках планируют сократить на 305 миллиардов за три года

Совет по финансовой стабильности одобрил разработанные государственными банками планы, предусматривающие сокращение портфеля неработающих кредитов в государственных банках на 305 млрд грн за три года.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передает БизнесЦензор. Достичь таких результатов планируется за счет: списания с баланса проблемных кредитов, зарезервированных на 100% (в то же время банки продолжат работу по взысканию с должников)

реструктуризации жизнеспособных кредитов;

взыскания залогового имущества с последующей реализацией;

продажи или переуступки прав требования по проблемным портфелями. Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины. В ее состав входят председатель Национального банка Украины, министр финансов Украины (сопредседатели Совета), председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, директор-распорядитель ФГВФЛ, заместитель председателя Национального банка Украины, заместитель министра финансов Украины. Совет является форумом для профессионального обсуждения рисков для финансовой стабильности государства.

Автор: Галина Ялівець