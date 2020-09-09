"Зеленый" водород может сравниться в цене с менее экологичным уже в 2023 году

По прогнозам аналитиков инвестиционного банка Morgan Stanley, в США "зеленый" водород может сравниться в цене с "серым" уже в 2023 году.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Recharge.

"Зеленый" водород получают в результате электролиза воды с использованием возобновляемой энергии. А "серый" – из ископаемого топлива под действием высоких температур и давления. Если при этом улавливать углекислый газ, то такой водород называют "синим".

"Сегодня "зеленый" водород можно получать по $1,53 за кг, что делает его конкурентоспособным с "синим" водородом, получаемый из ископаемого топлива (главным образом природного газа) с улавливанием СО2", – говорится в аналитической записке Morgan Stanley.

К 2023-2024 году, при сохранении налоговых вычетов (tax credits), в таких регионах, как Техас и Средний Запад, стоимость ветровой энергии (LCOE) может упасть до $5-7 за МВт*ч. В аналитической записке говорится, что это сделало бы зеленый водород, производимый с помощью ветроэнергетики, конкурентоспособным по сравнению с новыми проектами по производству "серого".

Аналитики отмечают, что цена "зеленого" водорода зависит от стоимости электроэнергии. Ее снижение на $2 за МВт*ч снижает стоимость водорода на $0,10 за кг.

Как известно, США потенциально является одним из крупнейших рынков зеленого водорода. Сегодня в штатах доминирует "серый" водород, цена на который составляет около $0,30 за кг, (не считая капитальные затраты, необходимые для ввода в эксплуатацию новых мощностей).

Аналитики признают, что падение стоимости "зеленого" водорода зависит от снижения затрат на электролизеры, субсидий на поддержку электролиза, а также от упомянутого сохранения налогового вычета в ветроэнергетике (который является основной формой поддержки ВИЭ в США).