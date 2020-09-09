Транзит нефтепродуктов через Украину сократился на 23%

В январе-августе 2020 года объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 23%, до 60,1 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (102,1 тыс. тонн).

Об этом говорится в исследовании "Консалтинговой группе А-95", передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Транзит дизельного топлива за восемь месяцев сократился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 50,9 тыс. тонн, из которых 37,4 тыс. тонн - из Беларуси в Молдову и 13,4 тыс. тонн - из России в Польшу.

Перевозки бензина в Молдову снизились на 53%, до 5,7 тыс. тонн. Поставки битума и авиационного топлива в 2020 году в Молдову не осуществлялись. Еще за восемь месяцев текущего года транзитом было поставлено 3,5 тыс. тонн белорусского мазута в направлении той же Молдовы.

В 2019 году транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге через территорию Украины сократились на 30%, до 102,1 тыс. тонн, по сравнению с объемами 2018 года (145,7 тыс. тонн).