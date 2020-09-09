"Укрзализныцю" намерены разделить на три вертикали уже до конца года

Структурная реформа "Укрзализныци" с разделением ее деятельности на управление инфраструктурой, грузовыми и пассажирскими перевозками должна быть проведена до декабря текущего года.

Такая задача поставлена перед Мининфраструктуры и "Укрзализныцей" в проекте плана приоритетных действий правительства Украины на 2020 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на GMK Center.

Вместе с тем новый глава компании Владимир Жмак хочет выделить в "Укрзализныце" четыре бизнес-единицы: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктуру и контейнерные перевозки.

Также в плане Кабмина до конца текущего года предусматривается закупка для "Укрзализныци" не менее чем 28 пассажирских вагонов и трех дизель-поездов, проведение капитального ремонта и модернизация 100 локомотивов.

Кроме того, до конца года ожидается реализация эксперимента по допуску частных локомотивов для работы на отдельных маршрутах. Напомним, что уже определен первый его участник – "Украинская локомотивостроительная компания".