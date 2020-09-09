Air France обновила расписание полетов в Украину

Авиакомпания Air France озвучила расписание рейсов по маршруту Париж-Киев в зимнем расписании полетов, то есть в период с 25 октября 2020 года по 27 марта 2021 года.

Об этом сообщили в компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Как сообщается, из аэропорта "Шарль де Голль" в аэропорт "Борисполь" полеты будут осуществляться три раза в неделю - по четвергам, субботам и воскресеньям.

В четверг и воскресенье рейсы будут отправляться из Киева в 14:50, в субботу - в 16:25. Из Парижа суда авиакомпании будуть отправляться в столицу Украины по четвергам и воскресеньям в 9:45, по субботам - в 11:20.

Сейчас рейсы выполняются по таким дням: вторник, четверг, суббота.

Air France возобновила регулярные рейсы в Украину после связанного с карантином перерыва 14 июля.