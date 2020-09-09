Uber к 2030 году намерен перейти на электромобили в Европе и Северной Америке

Сервис такси Uber планирует с 2030 года предлагать клиентам поездки в городах США, Канады и Европы исключительно на электромобилях (EV). К 2040 году компания намерена полностью избавиться от выбросов парниковых газов.

Об этом говорится в заявлении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Заявление Uber было сделано после публикации отчета, в котором пишется, что транспортные средства, используемые компанией, имеют на 41% большую углеродоемкость, чем обычные авто. Это объясняется тем, что при поездках, осуществляемых при посредничестве Uber, средний пробег выше, чем у традиционных поездок, поскольку водители сначала должны доехать до того места, где им нужно подобрать клиента.

Проведенное в 2020 году исследование Союза обеспокоенных ученых (Union of Concerned Scientists) показало, что услуги по прокату автомобилей сопровождаются выбросами парниковых газов, которые на 69% превышают обычные показатели.

"Изменение климата остается реальной угрозой, которая требует действий каждого человека, каждого бизнеса и каждой страны. Мы знаем, что это будет непросто", - сказал генеральный директор Uber Дара Хосровшахи.

Сегодня только 0,15% поездок Uber совершаются на EV. Они дешевле в эксплуатации, чем бензиновые авто, но могут стоить на 50% дороже при условии предварительной покупки.

Инфраструктура для зарядки электромобилей также является проблемой. По словам директора по политике, городам и транспорту Uber Шин-пей Цая, многие водители живут в многоквартирных домах и не имеют гаража, то есть лишены возможности подзаряжать свои EV во внерабочее время.

Uber примет меры для облегчения перехода водителей на электромобили. По словам представителя компании, в США и Канаде водители с электромобилями теперь получают дополнительно $1,50 за поездку, причем $0,50 поступают непосредственно от пассажира. Водители гибридных авто получат дополнительно $0,50 за поездку. В Uber также заявили, что будут вести переговоры с автопроизводителями, чтобы те предоставляли водителям скидки на EV.

В ориентированном на Европу отчете Uber, опубликованном 8 сентября, отмечается, что многие водители EV столкнутся с падением доходов, если у них не будет доступа к домашнему зарядному устройству и щедрой субсидии, которая позволит сократить разрыв в общей стоимости владения электромобилем.

В документе также говорится, что [в Европе] сейчас не хватает доступных по цене подержанных EV. Согласно отчету, разница в цене между подержанным бензиновым авто и новым электромобилем может достигать 30 тыс. евро.

Тем не менее, Uber добавил в свое приложение возможность запрашивать поездку на электромобиле. По словам представителя компании, эта опция доступна уже в 37 европейских городах и к концу года будет представлена на 60 мировых рынках.

Согласно прогнозам Wood Mackenzie к 2040 году мировые продажи EV могут достигнуть 45 млн единиц в год. При этом глобальный парк электромобилей к этому времени увеличится до 323 млн.