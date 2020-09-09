Китай из-за пандемии отменил свою крупнейшую авиавыставку

Китайская международная авиационная и аэрокосмическая выставка, крупнейшее авиашоу страны, запланированная на ноябрь, была отменено из-за пандемии коронавируса, а следующая состоится в 2022 году.

Об этом говорится в сообщении организатора, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Это мероприятие обычно привлекает ключевых поставщиков, таких как Airbus SE, Boeing Co и Commercial Aircraft Corp of China, и традиционно используется Пекином для демонстрации своего растущего авиационного потенциала/

IШоу отменяется, поскольку иностранным гражданам в значительной степени запрещен въезд в Китай из-за опасений по поводу коронавируса, а также из-за того, что международные рейсы были серьезно ограничены.

По данным компании OAG, авиационная промышленность Китая восстанавливается и в настоящее время работает на более чем 90% предпандемических уровней мощности, но это еще не вернуло прибыльности для китайских авиакомпаний.