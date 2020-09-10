Банк Ахметова отсудил у "Укрзализныци" более 600 миллионов

Хозсуд Киева удовлетворил иск "Первого международного украинского банка" Рината Ахметова к АО "Укрзализныця" и решил взыскать с ответчика в пользу истца $22 млн (около 612 млн грн) задолженности "Донецкой железной дороги" по трем кредитным договорам 2013 года.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

При этом суд сослался на выводы Большой Палаты Верховного Суда, что "Укрзализныця" является правопреемником ГП "Донецкая железная дорога".

Согласно судебным материалам, в июле-сентябре 2016 года суды первой и апелляционной инстанции в рамках этого дела уже удовлетворили исковые требования ПУМБ и "Укрзализныця" в октябре того же года уплатила банку 628,4 млн грн. Однако в декабре 2016 года Высший хозсуд отменил решение судов предыдущих инстанций и отправил этот спор на рассмотрение в суд первой инстанции.

В июне 2020 года "Укрзализныця" сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации акционерного общества в 2015 году.

Как замечала "Укрзализныця", это означает, что она будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО - более 20 тыс. грузовых вагонов УЗ, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов).

Как уточнила УЗ, по приблизительным подсчетам сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т.ч. перед российскими "Сбербанком" – 3,5 млрд грн, "ВТБ Банком" – 1,2 млрд грн.