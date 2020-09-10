В Украине за сутки обнаружили более 2500 новых случаев коронавируса
Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.
Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 145 612. Из них летальных случаев – 3 023, случаев выздоровления – 65 877, продолжают болеть 76 712 человек.
Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 16 452, Киеве – 16 119, Харьковской области – 11 832, Черновицкой области – 11 715, Ивано-Франковской области – 10 802.
Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 9 сентября зафиксировано 2 551 новый случай коронавируса.
Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения. В частности, во всех регионах запрещено проведение дискотек, концертов (кроме проводимых заведениями культуры), работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.