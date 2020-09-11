Глава Минэнерго ожидает первые "зеленые" аукционы в следующем году

Врио министра энергетики Украины Ольга Буславец прогнозирует проведение первых "зеленых" аукционов и аукциона на маневренную генерацию в 2021 году.

Заявление Буславец цитирует Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы законом усовершенствовали аукционную модель поддержки возобновляемых источников энергии. Кто хочет построить зеленую генерацию, будут конкурировать и снижать цену… Она начнет свою работу в следующем году", - сказала Буславец.