"Укрзализныця" в августе ускорила оборот грузового вагона почти на 25%

В августе 2020 "Укрзализныця", по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличила погрузку вагонов на 7,9%, выгрузку вагонов - на 9,5%, оборот вагона ускорен на 24,6%.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

По итогам эксплуатационной работы "Укрзализныци" в августе этого года, сверх плана среднесуточно нагружалось почти 17 тыс. тонн грузов. В то же время выгрузки составило более 12 тыс. вагонов в среднем в сутки, что на 1094 вагонов больше уровня прошлого года (109,5%).

Такой качественный показатель использования подвижного состава, как обращение вагона, ускорен против августа 2019 на 1,91 суток и составил 7,78 суток.

Также в августе "Укрзализныця" улучшила показатели эксплуатации локомотивного парка. Так, среднесуточная производительность локомотива составляет 1235 тыс. ткм брутто, что на 5,9% больше уровня прошлого года. Среднесуточный пробег локомотива выполнен до уровня августа 2019 года на 104,1% и составил 455 км.

Такой эффективный результат работы удалось получить благодаря качественному взаимодействию всех участников перевозочного процесса, соблюдению графиковой дисциплины, улучшению условий движения и погрузки вагонов. В августе увеличены объемы нагрузки каменного угля, удобрений, цемента, строительных и зерновых грузов.