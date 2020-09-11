Долги клиентов "Волыньгаза" достигли 40 миллионов

По состоянию на 1 июля долги клиентов за услуги по распределению газа перед "Волыньгазом" составляют 40 млн грн. Такие неплатежи в пять раз превышают долг компании перед "Оператором ГТС" за предоставленные услуги балансировки, который уменьшился до 8 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Среди крупнейших должников "Волыньгаза" за распределение газа - предприятия ТКЭ Волынской области, которые задолжали 17 млн ​​грн. Также за полученные услуги задолжали бытовые потребители, неплатежи которых составляют почти 10 млн грн.

В этом году на рост долгов и ухудшение расчетов потребителей повлиял мораторий на применение штрафных санкций к должникам, введенный правительством из-за пандемии коронавируса.

"Мы направили в парламент информацию о наших расчетов с "Оператором ГТС" и данные об ухудшении платежей со стороны потребителей. Имеющаяся тенденция - пятикратное превышение долгов потребителей на нашей задолженностью перед "Оператором ГТС". Она сформирована в первой половине года - когда из-за карантина расчеты потребителей за услуги доставки газа значительно ухудшились. Некоторые потребители ошибочно приняли это как сигнал вообще не платить за коммунальные услуги. Хотя на самом деле речь идет лишь о временном моратории на начисление пени", - отметил финансовый директор АО "Волыньгаз" Андрей Тимчишак.

За месяц до отопительного периода "Волыньгаз" призывает клиентов не допускать наращивания долгов и своевременно рассчитываться за услуги распределения газа, так как это напрямую влияет на безопасность и надежность газоснабжения и расчеты с "Оператором ГТС".