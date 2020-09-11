Первый частный спиртзавод в Украине появится через месяц, – замглавы ФГИ

Первый аукцион по приватизации предприятий спиртовой отрасли будет объявлен на следующей неделе. Всего на первом этапе приватизации спиртовой отрасли будет выставлено на прозрачные аукционы 16 предприятий, входящих в состав ГП "Укрспирт".

Об этом сообщил заместитель председателя Фонда госимущества Тарас Елейко, передает БизнесЦензор.

"На заводы ГП "Укрспирт" высокий спрос инвесторов внутри страны - зернотрейдеров, производителей фармацевтики, биоэтанола, алкоголя. Также есть заинтересованные покупатели из-за рубежа. Единственные, кто полностью не допущен к аукционам, - это представители страны-агрессора", - подчеркнул Елейко.

По его словам, приватизация спиртовых предприятий приведет к развитию различных направлений в перерабатывающей аграрной отрасли. Кроме того, успешная приватизация означает развитие производства, создание новых высокотехнологичных рабочих мест и масштабный рост бюджетных поступлений.

Все предприятия ГП "Укрспирт", которые выставляются на приватизацию, находятся в рабочем состоянии, но только некоторые функционируют.

В свою очередь на государственном предприятии "Укрспирт" отметили, что до конца 2020 года он планирует передать в общей сложности 30 предложений по приватизации объектов предприятия Министерству экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины.

"ГП "Укрспирт" передало Минэкономразвития предложения по приватизации 25 из 41 объектов предприятия. До конца года планируем передать еще 5 предложений. Первый аукцион в Фонде госимущества планируют объявить 15 сентября", - заявил и.о. директора "Укрспирта" Сергей Блескун.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".