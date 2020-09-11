Украина начала сбор кукурузы

В Украине в восьми областях начат сбор кукурузы, которой по состоянию на 10 сентября намолочено 107 тыс. тонн с площади 25,8 тыс. га.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передает БизнесЦензор.

В целом на соответствующую дату Украинские сельхозпроизводители собрали 43,4 млн тонн основных культур с площади 12,3 млн га, из которых зерновые и зернобобовые культуры составляют 38,7 млн тонн (9,8 млн га, 64%).

Среди культур, которые сейчас продолжают собирать, уже намолочено: