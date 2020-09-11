АРМА передало управление активами UMH Курченко компании Коломойского

Агентство по поиску и менеджменту активов (АРМА) определило ООО "1+1 Интернет" победителем конкурса по управлению активами "Украинского медиа холдинга" (UMH).

Об этом говорится в сообщении АРМА. передает БизнесЦензор.

"Победитель отбора предложил наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно. Зато предложения других участников были в несколько раз меньше". - сказано в сообщении.

В дальнейшем должна быть проведена оценка активов и заключен договор об управлении между АРМА и ООО "1+1 Интернет".

Кроме того, в данном случае управляющему необходимо также согласование Антимонопольного комитета на предмет допустимой концентрации активов.

В первом конкурсе на активы UMH Курченко претендовали семь компаний: ООО "1+1 Интернет" (входит в холдинг "1+1 media" Игоря Коломойского); ООО "Телерадиокомпания "Шансон" Евгения Евтухова; ООО "Эра-Медиа", которое, по данным СМИ, контролирует нардеп Андрей Деркач; ООО "Коммуникационный хаб "Экономика" (принадлежит Константину Паршину); Объединенная медиа группа Максима Варланова; ООО Зручно и ООО "Издательство Украинский Медиа Дом".

Ранее сообщалось, что олигарх Игорь Коломойский заявил, что внештатный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк давит на руководство Агентства по розыску и менеджменту активов в вопросе избрания победителя конкурса на управление активами "Украинского медиа холдинга" беглого Сергея Курченко.

По словам Коломойского, победителем конкурса может быть объявлено ООО "Издательство Украинский Медиа Дом", которое напрямую связано с владельцем "УМХ" (чьи активы арестованы) Сергеем Курченко, находящимся в розыске.

UMH - украинская медиакомпания, занимающаяся производством контента для всех видов медиа, таких как: пресса, радио, интернет, телевидение. Принадлежала беглому бизнесмену из окружения семьи Януковича Сергею Курченко.