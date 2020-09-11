Госэкоинспекция выявила ряд нарушений в ходе проверки "ArcelorMittal Кривой Рог"

Государственная экологическая инспекция продолжает проверку Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская область) на соответствие выполнения требований природоохранного законодательства.

Об этом сообщил председатель Гоэкоинспекции Андрей Мальованый на своей странице в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Инспекция продолжает проверку одного из крупнейших загрязнителей города - "ArcelorMittal Кривой Рог". Уже установлен ряд нарушений природоохранного законодательства. Проверка закончится 16 сентября - результаты буду сообщать на своей странице", - написал Мальованый.

По его словам, вопрос о ситуации в балке Свистунова будет выноситься на уровень правительства.

"Напомню, это объект, в который с горнодобывающих предприятий сливаются шахтные воды. На сегодня балка переполнена, а это грозит жителям Кривого Рога техногенной катастрофой. Опасность этого объекта должна быть ликвидирована на уровне государства", - констатировал глава ведомства.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".