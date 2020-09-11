"Укрзализныця" закрывает продажу билетов с шести станций

"Укрзализныця" по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям прекращает продажу билетов с отдельных ж/д станций.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, с 00:01 14 сентября закрыто продажу билетов с железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 на поезда: № 81/82 Киев – Ужгород, № 136/135 Снятин – Одесса – Черновцы, № 122/121 Николаев – Ривне, № 88/87 Ковель – Новоалексеевка, № 108/107 Одесса – Ужгород, № 110/109 Львов – Херсон, № 779/780 Сумы – Киев, Винница, № 786/785 Киев – Шостка, № 774/773 Киев – Шостка, № 45/46 Ужгород – Лисичанск, № 98/97 Ковель – Киев, № 43/44 Галич – Киев – Ивано-Франковск, № 601/602 Львов – Тячев, № 117/118 Киев – Черновцы.

Компания отмечает, что до урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

"В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме пунктами продажи или через электронные каналы связи в "личном кабинете пользователя", – сказано в сообщении.