На 15 станциях киевского метро до конца года установят новые турникеты

Киевский метрополитен до конца 2020 года планирует установить турникеты нового типа на 15 станциях.

Об этом заявила замначальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Начинаем прощальную вечеринку со старыми турникетами. До конца года новые модели, протестированные на "Площади Льва Толстого", будут установлены на 15 станциях", - написала Макогон.

Обновление турникетов на 15 станциях столичной подземки было анонсировано еще в начале текущего года.

"Согласно условиям контракта, словенцы должны поставить оборудование для станций Героев Днепра, Оболонь, Почайна, Тараса Шевченко, Контрактовая площадь, Льва Толстого, Лыбедская, Кловская, Дворец спорта, Дружбы народов, Выдубичи, Славутич, Осокорки, Позняки и Харьковская", - заявляли тогда в Метрополитене, передает ЦТС.

Старые турникеты, которые работают еще с 1970-х годов, регулярно "бьют" пассажиров, даже тех, кто заплатил за проезд. В связи с жалобами пассажиров турникеты старого образца решено было заменить.