LOT отменила плату за изменение билетов по всем новым бронированиям
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Авиакомпания LOT объявила об отмене платы за изменение билетов по всем новым бронированиям, которые сделаны с 10 сентября по 31 декабря 2020 года.
Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.
Новые правила распространяются на все типы тарифов, включая самые дешевые Saver без включенного багажа.
Теперь в рамках новой политики пассажир может неограниченное количество раз менять дату вылета или маршрут.
Если во время таких изменений возникает тарифная разница, и новый билет стоит дороже старого, пассажиру необходимо будет ее доплатить.
Изменить дату вылета можно с помощью функции управление бронированием на сайте LOT. Если необходимо изменить маршрут, пассажиру придется звонить в колл-центр авиакомпании.
По старым бронированиям, которые оформлены до 10 сентября, LOT позволяет менять дату или маршрут один раз без оплаты штрафа.