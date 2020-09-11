Итоги недели: Возрождение ЗАЗ, медиахолдинг Коломойского и арест организаторов B2B Jewelry

Главные новости экономики за неделю 7-11 сентября.

ФИНАНСЫ

Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов

Совет по финансовой стабильности утвердил план вхождения государственного "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов физлиц с 1 января 2021 года.

Учитывая большой депозитный портфель банка и потребность в значительных вложениях банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 в части уплаты регулярных сборов.

Банкиры настаивают на завершении "кредитных каникул"

Банкиры настаивают на завершении предоставления "кредитных каникул" в связи с необходимостью проведения оценки кредитного портфеля.

"Дальше тянуть с каникулами и с этим состоянием, когда никто не понимает, что происходит, наверное, не стоит. Второй, третий, четвертый сеты "кредитных каникул" для одних и тех же, которые не работают, не обслуживают и не имеют перспектив, – это, наверное, несвоевременно и неуместно", – сказала начальник управления макропруденциальной политики и исследований департамента финстабильности Первин Дадашова.

Она подчеркнула, что НБУ поддерживает предоставление "кредитных каникул", поскольку они способствуют выходу заемщика из кризиса, однако настаивает на необходимости разделения заемщиков на "обслуживающих" и на "не обсуживающих" кредит с целью понимания реального объема неработающих активов на балансах украинских банков.

Выплаты по ВВП-варрантам до 2040 года могут превысить $22 миллиарда, – Минфин

Решение о частичном выкупе ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга Украины в 2015 году, направлено на снижение выплат из госбюджета, которые в следующем году должны составить $40 млн, а за весь период обращения этих бумаг выплаты по ним до 2040 года могут превысить $22 млрд.

Министр финансов Сергей Марченко уточнил, что правительственный прогноз роста ВВП на 2021 год составляет 4,6%, а при таком росте по ВВП-варрантам в 2023 году необходимо было бы выплатить $600 млн.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годы, однако через два календарных года – то есть между 2021 и 2040 годами.

Международные резервы Украины превысили $29 миллиардов, – Нацбанк

По предварительным данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 сентября 2020 года международные резервы Украины составляли $29,0487 млрд (в эквиваленте).

В августе международные резервы Украины увеличились на 1%, прежде всего благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке. Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа составили $28,8024 млрд (в эквиваленте), увеличившись за месяц на $286,67 млн или 1%.

ВЛАСТЬ

Кабмин одобрил проект "Национальный оператор на рынке табачных изделий"

Кабинет министров на заседании 9 сентября одобрил распоряжение о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий".

Данное распоряжение было принято с трехдневной доработкой.

Кабмин утвердил план приоритетных действий до конца года

Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий правительства на 2020 год.

"Речь идет о 690 пунктах. Каждый пункт имеет обоснования важности этих направлений, ответственных исполнителей, сроки, индикаторы выполнения, ожидаемые результаты. Это тот документ, которым будут пользоваться министерства в своей ежедневной работе", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что документ предусматривает, в частности, разработку законопроектов о "нулевой декларации" и "свободной IT-зоне, работу с ЕС над "промышленным безвизом" и обновление Соглашения об ассоциации, подачу в парламент более 30 законопроектов в рамках правительственной программы "Путь к Европе", а также продление на полгода после окончания карантина моратория на проверки бизнеса.

Шмыгаль предложил Зеленскому назначить гендиректором "Укроборонпрома" экс-нардепа партии Витренко, – СМИ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение генеральным директором "Укроборонпрома" Сергея Тихонова, который в настоящее время возглавляет департамент безопасности и оборонно-промышленного комплекса в Офисе президента.

Тихонов был народным депутатом Верховной Рады III и IV созывов (1998-2006) от Прогрессивной социалистической партии Украины Натальи Витренко и блока "За единую Украину" Владимира Литвина.

ЭНЕРГЕТИКА

"Нафтогаз" предложил новые тарифы на газ для населения и промышленности

"Нафтогаз Украины" опубликовал новые тарифы на газ для бытовых и промышленных потребителей.

"Нафтогаз" предлагает бизнесу тарифы "Годовой", "Квартальный" и "Месячный". Для бытовых потребителей (населения) доступны два тарифа - "Месячный" и "Годовой" от ГК "Нафтогаз Украины".

"Энергоатом" продал электроэнергию трейдеру Коломойского дешевле рынка

"Энергоатом-Трейдинг" (трейдер НАЭК "Энергоатом") на аукционе 11 сентября на Украинской энергетической бирже продал 1,46 млн МВт-час электроэнергии с поставкой в октябре-ноябре.

Средневзвешенная цена продажи составила 1120 грн за МВт-час. Это на 26% ниже от средневзвешенной цены электроэнергии на Рынке на сутки вперед, которая составляет 1518 грн/МВт-час. Минимальный лот составлял 1000 МВт-час. Кроме того, участники должны были предоставить финансовое обеспечение и предоплату в размере 20% от цены электроэнергии.

Весь объем электроэнергии выкупило ООО "Юнайтед Энерджи" из группы "Приват" Игоря Коломойского. Она должна заплатить за электроэнергию 1,640 млрд грн.

ТРАНСПОРТ

ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей группы Renault под брендом Lada

Запорожский автомобилестроительный завод объявляет о начале производства автомобилей Groupe Renault для украинского рынка.

В сообщении завода говорится, что ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. Система "Alliance Production Way" развернута на заводе.

КОРПОРАЦИИ

АРМА передало управление активами UMH Курченко компании Коломойского

Агентство по поиску и менеджменту активов определило ООО "1+1 Интернет" победителем конкурса по управлению активами "Украинского медиа холдинга" (UMH).

Победитель отбора предложил наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно.

В дальнейшем должна быть проведена оценка активов и заключен договор об управлении между АРМА и ООО "1+1 Интернет".

АМКУ разрешил купить гостиницу "Днепр" в Киеве

Антимонопольный комитет Украины завершил рассмотрение заявления о предоставлении разрешения обществу с ограниченной ответственностью "Смартленд" на приобретение акций частного акционерного общества "Гостиница "Днепр" в Киеве.

Как сообщалось, ООО "Смартленд" стало стало победителем аукциона по продаже гостиницы "Днепр" с предложением 1,11 млрд грн. Собственником компании и ее бенефициаром указан Максим Терещук (100%), который также числится ее директором. При этом на момент проведения аукциона соучредителями компании являлись ООО "Айс Таун" (82,29%) и Максим Терещук (17,71%). Конечным бенефициаром был указан Алексей Игунин через ООО "Айс Таун".

"Укрзализныцю" намерены разделить на три вертикали уже до конца года

Структурная реформа "Укрзализныци" с разделением ее деятельности на управление инфраструктурой, грузовыми и пассажирскими перевозками должна быть проведена до декабря текущего года.

Вместе с тем новый глава компании Владимир Жмак хочет выделить в "Укрзализныце" четыре бизнес-единицы: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктуру и контейнерные перевозки.

Китайские инвесторы и Ярославский подадут новую заявку на покупку "Мотор Сичи"

Skyrizon, дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group, и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского в ближайшее время подадут обновленную совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины на покупку ПАО "Мотор Сич".

АМКУ 20 августа информировал компании, что их заявка от 4 августа требует дополнительных материалов, работа над которыми сейчас ведется.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Суд отправил двух организаторов пирамиды B2B Jewelry под круглосуточный домашний арест

Три организатора финансовой "пирамиды" B2B Jewelry уведомлены о подозрении, двум из них суд избрал меры пресечения.

Магазины сети продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.

Коломойский, Боголюбов и Григоришин попали в список сомнительных обладателей "золотых паспортов" Кипра

Кипрская газета Politis опубликовала список из 34 человек, которые получили гражданство Кипра в 2008-2012 годах в обмен на инвестиции и при этом "входили в зону высокого риска".

В списке фигурирует олигарх Игорь Коломойский и члены его семьи, бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, украинские бизнесмены Константин Григоришин, Виталий Гайдук с супругой Еленой, Михаил Киперман с супругой.

Дело о сговоре окружения Микитася на 2,6 миллиарда распалось в суде

Антимонопольный комитет проиграл во всех трех судебных инстанциях участникам тендера строительства корпуса ГУ "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова НАМН Украины" стоимостью 2,57 млрд грн.

Верховный Суд фактически подтвердил правомерность решений первой и апелляционной инстанции, которыми признано недействительным решение Антимонопольного комитета о наложении штрафа на ООО "Северо-украинский строительный альянс" за сговор с ООО "Спецстрой-плюс" на тендере 2018 года.

НАБУ открыло дело о попытках Суркисов завладеть деньгами "Приватбанка"

Национальное антикоррупционное бюро Украины 4 сентября открыло уголовное производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом "ПриватБанка" в особо крупных размерах.

Среди вероятных фигурантов дела - представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами.