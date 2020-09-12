Дефицит бюджета США превысил $3 триллиона

Дефицит федерального бюджета США в 2020 фискальном году по состоянию на конец августа превысил рекордные 3 трлн долларов, свидетельствуют последние статистические данные, министерства финансов США.

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

Так, согласно отчетности Минфина, дефицит бюджета крупнейшей экономики мира достиг $3,007 трлн. При этом уточняется, что поступления в федеральный бюджет в 2020 фискальном году составили почти $3,047 трлн, а расходы - около $6,054 трлн.

Ожидается, что в целом дефицит бюджета США 2020 года может достичь 3,3 трлн долларов, поскольку фискальный год в стране завершается 30 сентября. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял около 984 млрд долларов.