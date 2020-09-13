Украина уже экспортировала 9,2 миллиона тонн зерновых

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 11 сентября экспортировала 9,21 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 1,14 млн тонн меньше (за счет кукурузы), чем на эту дату в прошлом МГ.

Об этом говорится в данных информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 6,17 млн тонн пшеницы, 2,4 млн тонн ячменя и 0,61 млн тонн кукурузы (-1,26 млн тонн). По состоянию на 11 сентября текущего года экспортировано также 40,2 тыс. тонн муки. Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.

Автор: Галина Ялівець