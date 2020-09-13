Новую ВПП одесского аэропорта обещают ввести в эксплуатацию до конца года

На октябрь текущего года запланировано получение разрешений на эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы аэропорта "Одесса", ВПП должна быть введена в эксплуатацию до конца 2020 года.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в разговоре с президентом Владимиром Зеленским во время посещения одесского аэропорта, передает БизнесЦензор.

Во время рабочей поездки в Одесскую область Зеленский ознакомился с реализацией проекта реконструкции и строительства аэродромного комплекса международного аэропорта "Одесса".

Криклий рассказал, что новая взлетно-посадочная полоса одесского аэропорта имеет длину 2800 метров и ширину 45 метров. Новый аэродром позволит принимать самолеты категории D, предназначенные для осуществления полетов средней и большой дальности, такие как Boeing-747-400 / 800, по категории ИИИ ICAO, а также другие борта вместимостью до 300 пассажиров. Общая стоимость проекта реконструкции аэродрома составляет 3,9 млрд грн.

Министр инфраструктуры добавил, что благодаря новой полосе аэропорт сможет принимать более 2 млн пассажиров в год, а после строительства новой рулежной дорожки - более 5 млн пассажиров.

Криклий также отметил, что после завершения реконструкции старая полоса работать не будет.

Зеленский в свою очередь поинтересовался вопросом сертификации новой взлетной полосы. Министр инфраструктуры отметил, что на октябрь запланировано получение разрешений на эксплуатацию полосы. Полоса должна быть введена в эксплуатацию до конца 2020 года.

Также Криклий сообщил, что в перспективе длину взлетно-посадочной полосы можно увеличить до 3200 метров.

"Тогда мы сможем принимать самолеты любого типа", - подчеркнул он.