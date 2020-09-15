В Украине за сутки обнаружено больше 2900 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 15 сентября обнаружено 2 905 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество обнаруженных случаев коронавируса в Украине составляет 159 702. Из них летальных случаев – 3 264, случаев выздоровления – 70 810, продолжают болеть 85 628 человек.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом обнаружено в Киеве – 17 714, Львовской области – 17 243, Харьковской области – 13 160, Черновицкой области – 12 394, Ивано-Франковской области – 11 510.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 14 сентября обнаружено 2 462 новых случая заболевания коронавирусом.

12 сентября Киев вышел на первое место среди регионов Украины по количеству заболеваний.

В связи с увеличением количества больных COVID-19 Киев вошел в "оранжевой" зоны эпидемиологической опасности. Поэтому, по решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в столице снова введут ряд ограничений, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 сентября, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.