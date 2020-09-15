В АМКУ обжаловали монополию телеканалов Коломойского, Ахметова, Пинчука и Фирташа

Учредители платформы "Лига антитраста" обратились в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о нарушении медиагруппами "1 + 1 Media", "Медиа Группа Украина", "StarLightMedia" и "Inter Media Group" конкурентного законодательства на рынке телевизионного вещания.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

В заявлении говорится о медиагруппах, принадлежащих крупнейшим олигархам Украины - "1 + 1 Media" Игоря Коломойского, "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова, "StarLightMedia" Виктора Пинчука и "Inter Media Group" Дмитрия Фирташа-Сергея Левочкина. Эти группы занимают более 70% рынка телевизионного вещания.

"СМИ нужны финансово-промышленным группам не столько для заработка или конкуренции. Они используют медиа гораздо прагматичнее - для воздействия на массы и на рынки в целом. Именно СМИ, используя прямой доступ в "головы" украинцев, приводят на Банковую президентов", - считают в "Лиге антитраста".

Действия этих медиагруппы могут приводить к искажению конкуренции и ущемлению интересов других участников рынка (провайдеров, телеканалов).

В заявлении говорится следующее:

согласование между собой условий размещения рекламы на собственных телеканалах - "Медиа Группа Украина", "StarLightMedia" и "Inter Media Group" предлагают рекламодателям 30% скидки при условии размещения рекламы только на их телеканалах;

"1 + 1 Media", "Медиа Группа Украина", "StarLightMedia" и "Inter Media Group" продают провайдерам для ретрансляции не по одному своему каналу, а сразу весь пул своих телеканалов, от которых провайдеры не могут отказаться (то есть определенные каналы идут "в нагрузку" к популярным);

"1 + 1 Media" побудило провайдера к исключению тех телеканалов, которые отказались кодировать свой сигнал на спутнике.

"Имея соответствующий инструментарий, медиагруппы могут изменять рынок, правила игры на нем и диктовать условия "бытия" на рынке другим участникам, которые просто вынуждены подстраиваться под них", - отметили заявители.

"Лига антитраста" считает факты, приведенные в обращении, более чем достаточными для того, чтобы АМКУ начал рассмотрение дел о нарушении медиагруппами конкурентного законодательства, и по результатам которых привлек их к ответственности (возможно наказание штраф до 10% годового оборота и/или принудительный разделение).